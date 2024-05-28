エルメス ツイリー スカーフ ブルー フューシャ ルージュ 新品 未使用

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⭐️「フォロー割」全品5%offいたします！！ →「フォロー割希望」とコメントください！⭐️全品真贋鑑定済みの正規品です。万が一、コピー品であった場合や説明文にない不具合があった場合には、全額返金対応いたします。⭐️コメントなし即購入OKです。✨その他のブランド全商品一覧はこちら✨ ⇩⇩⇩⇩⇩✨#imius全商品✨♡気になる商品がありましたら、お気軽にコメント下さい(^^)【商品特徴】2017年春夏で人気のデザイン。大胆な柄、珍しい配色、上品で使いやすいデザイン。結婚式、成人式、パーティー、母の日、ビジネス、プライベートとオールシーズンで様々なシーンに活躍するレアな極美品です。エルメスツイリーでワンランク上のおしゃれを楽しんでみませんか(^^)【ブランド】HERMES（エルメス）【素材】シルク100％【サイズ全長】約86cm 幅：約5cm【付属品】箱【商品状態】一度も着用していないため、新品・未使用です。★2017年、日本国内HERMES店舗にて購入※自宅保管のため気になる方はご遠慮ください。商品に関してご不明な点などございました際にはコメントにてご質問お願いします。※ご購入者様都合(サイズ違い、イメージと違う等)での返品返金は致しかねます。ご不明点は購入前にコメント欄にでお願いいたします。☘️梱包、配送について☘️梱包はプチプチに包みダンボール、または簡易梱包資材に入れての発送になります。丁寧に梱包しますので破損の心配は不要です。