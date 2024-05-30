【FRAY I.D】ラッフルカラーマーメイドニットコンビワンピース

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FRAYI.Dラッフルカラーマーメイドニットコンビワンピースです。大切にしておりましたが、クローゼット整理のため出品致します。☆一度着用しましたので新品ではございません。☆クローゼット保管、素人検品、着用に伴う使用感等、ご理解の上ご購入頂ける方のみ是非ご検討下さいませ。☆中古品ですので神経質な方や完璧をお求めの方はご遠慮下さいませ。※目立つ傷や汚れはありませんが素人検品のため見落としがあるかもしれません。完璧をお求めの方はご遠慮下さいませ(＞＜)【状態】一度着用【カラー】BEG【サイズ】0サイズ【価格】26400円柄・デザイン···無地袖丈···長袖季節感···春、秋、冬#frayid#フレイアイディー#ワンピース#usagionline