美品✨希少 フェラガモ ヴァラリボン 折り財布 スカイブルー コンパクト 水色

ご覧頂きありがとうございます\\(Ö)/即購入大歓迎です⭕️⭕️⭕️希少フェラガモヴァラリボンラウンドジップファスナー折り財布スカイブルー水色青コンパクトウォレットロゴ金ゴールド■ブランドサルヴァトーレフェラガモ■カラースカイブルー水色■コンディション目立った汚れは特にありません写真が全てになりますのでご確認ください■付属品箱、ギャランティカード■購入場所リサイクルショップ■発送方法匿名配送(ヤマト、日本郵便)を使用しています。発送時にヤマトと日本郵便を入れ替えることがあります。■掲載画像についてお使いのパソコンやスマートフォンのスペックや環境状態によって、実物の商品と画像の色合いや質感が異なって見える事が御座います。よって色が微妙に違う等の返品はお断りしております。必ずその点をご理解くださいどうぞ宜しくお願い致しますUSED品のため、汚れ・しみ・傷・着用感・皺など見落とし・説明不足等がございます。あくまで素人個人同士のネットフリマですので神経質な方・古着に理解の無い方・新品並みを求める方等中古取引の認識の無い方はご遠慮ください。ご不明点ありましたら、お気軽にコメントお願いします！



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