ロエベのマフラー(LOEWE)

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商品詳細
ロエベ-ストライプスカーフ(モヘア)ネイビーブルー¥40,700(定価)のものです。知り合いからいただいたのですが身につける機会がないので出品します。未使用となります。素人保管ですが気にならなければご検討よろしくお願いします。
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