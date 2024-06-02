フード次ロングベスト

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着丈···ロングご覧になって頂き有難うございまいます。色々着回しが出来 素敵なロングベストです。オシャレなフード付き 両サイドにはポケットがあり ￼画像をご覧になって 下さい。中々 可愛いデザインですよ。ご検討よろしくお願い致します。着丈···ロング前開き チャックです。