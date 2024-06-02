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フード次ロングベスト
商品番号 K52066113645
商品名

フード次ロングベスト
ブランド名 トクコプルミエヴォル
特別価格 税込 5,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

着丈···ロングご覧になって頂き有難うございまいます。色々着回しが出来　素敵なロングベストです。オシャレなフード付き　両サイドにはポケットがあり　￼画像をご覧になって　下さい。中々　可愛いデザインですよ。ご検討よろしくお願い致します。着丈···ロング前開き　チャックです。
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