サイ SCYE ポロシャツ

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商品詳細
５年ぐらい前に、京都のビショップで購入しました。お値段は、13000円ぐらいでした。画像5枚目はお借りしました。左から3番目のお色になります。あまり着ておらず、きれいです。細身に見えます。たたみじわがありますが、お洗濯でとれると思います。肩幅34センチ着丈51センチ身幅41センチ
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