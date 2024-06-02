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新品未使用　relume JOURNAL STANDARD ギャザーブラウス　白
商品番号 Q54030445835
商品名

新品未使用　relume JOURNAL STANDARD ギャザーブラウス　白
ブランド名 ジャーナルスタンダードレリューム
特別価格 税込 1,872 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用タグ付きです定価11,000税込再生繊維(リヨセル)67%綿33%着丈約70cm身幅約48cm肩幅約35cm袖丈約61cm素人寸法の為多少の誤差はご了承ください通年合わせていただけると思います(^^)一枚でもカーディガンやアウターなどと合わせても着ていただけると思います(^^)小さく折り畳んで発送しますテイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い色···ホワイト袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント素材···コットン(綿)
http://narcologia.ru/goods/monophonic699712.html
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