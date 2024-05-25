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アーバンリサーチドアーズ URBANRESEARCHDOORSラミーワイドシャツ
商品番号 Y88141044613
商品名

アーバンリサーチドアーズ URBANRESEARCHDOORSラミーワイドシャツ
ブランド名 アーバンリサーチドアーズ
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品の説明サラッとしたリネン100%で涼しく着られ、オーバーサイズのルーズなシルエットで女性らしい抜け感のあるシャツです。紫外線や冷房対策の羽織ものとしてもつかえます。★サイズ(平置き採寸)肩幅66cm袖丈43cm身幅(脇下)69cm着丈前67cm後ろ74cm多少の誤差はあります。★カラーグレージュ【色は映りの具合なので多少違いがあるかもしれませんがご了承ください】★状態リネン特有のシワや、織斑がありますが、・目立つ傷や汚れ等なく、全体的に綺麗な状態です。※お値引きは必ず金額をコメントください♪※綺麗な状態とは思いますが、わずかな傷など細かい事が気になる方はご遠慮ください。※タイトルや説明にない小物は付属いたしません。﹦﹦﹦﹦﹦﹦﹦▼トップス他にも複数出してます▼#ユッコのトップス一覧▼商品一覧は▼#ユッコの商品一覧＝＝＝＝＝＝＝＝色···グレー袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント素材···リネン(麻)
http://narcologia.ru/goods/diamond562558.html
http://narcologia.ru/goods/update19895.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring107396.html
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