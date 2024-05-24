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フランク＆アイリーン　BARRY オープンカラーシャツ　チェック　赤紺　XS
商品番号 D86619892504
商品名

フランク＆アイリーン　BARRY オープンカラーシャツ　チェック　赤紺　XS
ブランド名 フランクアンドアイリーン
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品に興味をもっていただき、ありがとうございます。送料無料★即購入OKです！◆ブランド　Frank\u0026Eileenフランク＆アイリーンBARRY◆カラー　ネイビー紺　レッド赤◆サイズ　XS(サイズ感S〜M)着丈　約　60cm身幅　約　48cm肩幅　約　36cm袖丈　約　58cm※平置き素人採寸です。多少の誤差はご容赦ください。◆素材　コットン　綿　100%　◆状態使用感少なく綺麗な状態です。但しあくまでもused品へのご理解頂ける方でお願いいたします。◆発送コンパクトに折り畳んでの発送になります。畳じわなどはご容赦ください。らくらくメルカリ便⇄ゆうゆうメルカリ便に変更する場合がございます。【お得なフォロー割】フォローして下さった方には2000円〜2999円→100円引き3000円〜5999円→200円引き6000円〜9999円→300円引き10000～円→400円引き割引致します！ご購入前にコメント欄に「フォロー割引希望」とお知らせ下さい☺︎#いっこうレディース#いっこうブラウス・シャツ
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フランク＆アイリーン　BARRY オープンカラーシャツ　チェック　赤紺　XS
Frank&Eileen - フランク&アイリーン BARRY チェックシャツ オープン ...
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フランク&アイリーン Frank&Eileen BARRY コットンシャツ ブラウス ...
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フランク＆アイリーン　BARRY オープンカラーシャツ　チェック　赤紺　XS
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