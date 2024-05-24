フランク＆アイリーン　BARRY オープンカラーシャツ　チェック　赤紺　XS

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商品詳細
商品に興味をもっていただき、ありがとうございます。送料無料★即購入OKです！◆ブランド Frank\u0026Eileenフランク＆アイリーンBARRY◆カラー ネイビー紺 レッド赤◆サイズ XS(サイズ感S〜M)着丈 約 60cm身幅 約 48cm肩幅 約 36cm袖丈 約 58cm※平置き素人採寸です。多少の誤差はご容赦ください。◆素材 コットン 綿 100% ◆状態使用感少なく綺麗な状態です。但しあくまでもused品へのご理解頂ける方でお願いいたします。◆発送コンパクトに折り畳んでの発送になります。畳じわなどはご容赦ください。らくらくメルカリ便⇄ゆうゆうメルカリ便に変更する場合がございます。【お得なフォロー割】フォローして下さった方には2000円〜2999円→100円引き3000円〜5999円→200円引き6000円〜9999円→300円引き10000～円→400円引き割引致します！ご購入前にコメント欄に「フォロー割引希望」とお知らせ下さい☺︎#いっこうレディース#いっこうブラウス・シャツ
http://narcologia.ru/goods/ramshackle833066.html
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