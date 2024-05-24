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- 新品タグ付 アーノルドパーマー コットンリネン シャツ
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商品詳細
肩幅35身幅44袖丈60着丈62素材ポリエステル53%麻25%綿19%レーヨン3%新品タグ付未使用品です。テイスト・シーン···カジュアル色···ブラウン袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント素材···コットン(綿)、リネン(麻)フォロー割引500円キャンペーン中♡お洋服はお値引き対応いたしますのでお気軽にコメントください⭐️写真にてご確認後、中古品にご理解いただける方のみご購入ください。画像でわからない事、素材感やサイズ感などご不明な点がございましたらご相談ください♪#mocomomocoアパレル他にも出品しておりますのでぜひご覧ください。
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