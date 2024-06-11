ディズニー　Tシャツ　香港ディズニー

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数年前に購入し、その日だけパーク内で使用して保管していました。目立ったキズや汚れはありません素人保管のためご了承ください。お値下げも可能な限りさせていただきますが、売れてしまった際はすみません、即購入OKです！カラー···ホワイト袖丈···半袖