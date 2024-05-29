FRAY I.D（フレイ アイディー）ブラウス　ブラック　レース　フリル

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商品詳細
カラー···ブラック袖丈···袖なし柄・デザイン···レース季節感···春、夏、秋FRAYI.Dのブラウスです。バックのデザインもかなり素敵です。3枚目の写真のように、背中が開いていますので、キャミソールなどを合わせて、色々な着こなしが楽しめます。ジャケットと合わせるとお仕事でもお使いいただけるような、上品なデザインです。
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