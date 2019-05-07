バーバリー ロンドン ポロシャツ

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ヨーロッパで購入後、一度だけ着用して長期間保管していた物になります。バーバリーロンドンなので安物のブラックレーベル等とはモノが違います。ボタンの糸がほどけてきている箇所あり。綺麗ですがご理解のある方のみよろしくお願いいたします。細身なので小学校高学年〜中高校生くらいの女子が着てもかわいいかと思います。少しフォーマルな場所にも使えると思います。肩幅35身幅44着丈55