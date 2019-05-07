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バーバリー ロンドン ポロシャツ
商品番号 R87631623282
商品名

バーバリー ロンドン ポロシャツ
ブランド名 バーバリーロンドン
特別価格 税込 2,483 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヨーロッパで購入後、一度だけ着用して長期間保管していた物になります。バーバリーロンドンなので安物のブラックレーベル等とはモノが違います。ボタンの糸がほどけてきている箇所あり。綺麗ですがご理解のある方のみよろしくお願いいたします。細身なので小学校高学年〜中高校生くらいの女子が着てもかわいいかと思います。少しフォーマルな場所にも使えると思います。肩幅35身幅44着丈55
http://narcologia.ru/goods/stage711897.html
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