韓国 Mardi Mercredi Tシャツ マルディメクルディ

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★MardiMercrediTシャツ 半袖素材：cotton100%状態：新品フリーサイズ※多少の誤差が生じる場合がございます。予めご了承ください。※お使いの端末や照明により色の見え方が異なる場合があります。※並行輸入品は国内正規品と比べて検品の基準などの過程も異なりますので、縫製の甘い部分などがある可能性がございます。商品に完璧を求められる場合は国内正規販売店でのご購入をお勧め致します。＊神経質な方はご遠慮ください。※検品の為開封しております。商品は折り畳んでの発送になりますのでご理解いただける方のみ購入をお願いします。