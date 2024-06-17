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極美品 COACH レザー ミニリリー 2WAY ショルダーバッグ マルチカラー
商品番号 C57349634595
商品名

極美品 COACH レザー ミニリリー 2WAY ショルダーバッグ マルチカラー
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

概要欄○アイテムCOACHコーチ2wayショルダーバッグハンドバッグクロスバッグ通勤用ビジネスバッグ斜め掛け肩掛けななめゴールドチャームロゴ型押しチャームレザーマルチカラーアウトレットヴィンテージ、ビンテージ　vintage○型番2731○サイズタテ:約18cmヨコ:約26cmマチ:約10cmショルダー:約117~135cm（調節可能）平置き実寸。着画はお断り致します。○状態使用感ありますが、これから長い間お使いいただける商品になっております。あくまでも古着ですのでご理解頂いた上でご購入ご検討ください。○アイテムの詳細黒色が基調の2wayバックです。お出かけからお仕事用など幅広い場面に役立ちます。また収納スペースも多く、小物が多くなってしまう方も安心！○カラー白ホワイト茶ブラウン桜ピンク黄イエロー紺ネイビー○素材レザー○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入にプロフィールの確認をよろしくお願いします。123.0093
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