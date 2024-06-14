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【希少！美品】RIMOWA リモワ BEAUTY\u0026YOUTH 35ℓ　別注
商品番号 D35140888870
商品名

【希少！美品】RIMOWA リモワ BEAUTY\u0026YOUTH 35ℓ　別注
ブランド名 リモワ
特別価格 税込 33,972 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。値段交渉柔軟に対応します。☆ブランド・リモワ＆ビューティ\u0026ユース・RIMOWABEAUTY\u0026YOUTH別注アイテム・シリアルナンバー有り☆サイズ・サイズ:幅36奥行き20高さ50内容量35L・2輪☆状態・足周りに若干スレはございますが目立つ傷汚れはございません。・内側も大変綺麗な状態です。・車輪駆動、ハンドル、ジッパーも　問題なく稼働。・ダイヤルロックは現在000で設定☆発送・基本24時間以内で発送致します。　　☆その他・専用ページの作成はトラブル防止のため　お断りしております。☆ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。【購入元】ブランドリユース店リサイクルショップ日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品ブランドオークション鑑定済の商品ですのでご安心してお買い求め下さい。カラー···ベージュ柄・デザイン···無地スーツケース容量···0〜40Lスーツケース容量...0〜40Lカラー...ベージュ
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【希少！美品】RIMOWA リモワ BEAUTY\u0026YOUTH 35ℓ　別注
【別注】BY∵ RIMOWA SALSA 32L 2016

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