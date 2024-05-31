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☆レアクレメントlea clement☆ニットロングマフラーファー付
商品番号 D70823995904
商品名

☆レアクレメントlea clement☆ニットロングマフラーファー付
ブランド名 レアクレメント
特別価格 税込 3,033 円
在庫状況 あり

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商品詳細

昨季のものだと思います。アッシュペーフランスで購入しました。1.2回の使用で多少の使用感はあるかもしれませんが、特記するようなダメージはなくまだまだきれいだと思います。カーキとブルーのコンビで編まれてます。素材アクリル80％毛10%アルパカ５％レーヨン5%ファーマーモット定価45000円位☆返品、クレーム、キャンセルはご遠慮ください。☆不明な点はご購入前にご質問ください。あくまで中古ですので神経質な方のご購入はご遠慮ください。検品してますが細かな傷等見落としてるかもしれませんし状態も感じ方に個人差がありますので細かい事が気になる方のご購入もご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/manufacture821341.html
http://narcologia.ru/goods/stealth465376.html
http://narcologia.ru/goods/plaque332907.html

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