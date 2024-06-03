新品タグ付　レッセパッセ　刺繍　ブラウス

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お値下げしました(^^)レッセパッセ新品未使用タグ付き胸元にエンブロイダリーをあしらったシフォンブラウスです。フェミニンスタイルにぴったりの愛らしいアイテム。甘いムードただようフリルスリーブは二の腕を華奢に見せてくれる効果も。お色は女性らしくて１枚で華やかな品の良いオールドローズ♪品の良い濃いめのお色と同色の裏地付きで、１枚で着てもインナー透けをあまり気にしなくていいところも暑い夏でも便利なおすすめポイントです♪刺繍のお花もとってもかわいいです♪フレアスカート、タイトスカート、パンツスタイルにも合わせやすい飽きの来ないデザインで着回し活用もできると思います♪Vネックでデコルテを美しく、首元もすっきり見せてくれるデザインでおすすめです♪刺繍フラワーブラウスサイズ38日本製レッセパッセマルイ丸井定価14,000円+税金手数料と送料がかかる為、お値下げ不可でお願い致します(\u003e_\u003c)デビュードフィオレDebutdeFioreレッセパッセLaissePasséアプワイザーリッシェApuweiser-richeリランドチュールRirandtureジャスグリッティーJUSGLITTYレストローズLESTROSEジルスチュアートJILLSTUARTストロベリーフィールズStrawberryFieldsプロポーションボディドレッシングPROPORTIONBODYDRESSINGアーバンリサーチナノユニバースロペミッシュマッシュMISCHMASCHローラアシュレイLauraAshleyマイストラーダMystradaクイーンズコートお好きな方にもおすすめです♪袖丈···半袖季節感···春、夏、秋柄・デザイン···花柄