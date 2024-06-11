【新品未使用】アダムエロペ フリルセットTシャツ ブラック　※フリルのみ

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【ブランド】ADAMETROPE（アダムエロペ）【商品】フリルセットTシャツ（※フリルのみ）定価：13200円サイズ：FREE（フリー）カラー：ブラック【商品状態】新品未使用品自宅で試着のみ。自宅保管にご理解頂ける方は是非、ご検討ください！【デザイン】コットンの天竺素材。しなやかで、程よいハリ感とツヤ感があるのが特徴です。フリルは、張りがあることでフォルムがきれいに出ます。また、シャツ地のようなコットン素材を使用しています。フリルデザインに甘さのあるデザインなので、ボトムにはパンツ合わせがおすすめ！フリル単体をTシャツやワンピースと合わせるスタイルも人気です。送料無料！即購入OK！匿名配送！#アダムエロペ#フリル