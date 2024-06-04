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【組曲L】大きいサイズ7 花柄　カットソー
商品番号 B98405503450
商品名

【組曲L】大きいサイズ7 花柄　カットソー
ブランド名 クミキョクエル
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···花柄季節感···春、夏素材···コットンカラー···ブラック袖丈···袖なし季節感···春、夏、秋ご覧いただきありがとうございます。組曲Lの花柄カットソー2.3度着用しました。お揃いのスカートも出品しますので、よろしければご検討ください。
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