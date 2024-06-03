バースデーバッシュ　ジャガード　ペプラム

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商品詳細
色 黒一度着用しました。素人保管、素人検品になりますので見落としがあるかもしれません。粗探しされる方、神経質な方は購入ご遠慮ください。返品は受け付けておりません。おまとめ購入のみお値引きします。
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