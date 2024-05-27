

2023年最新】トロンボーン マウスピース walkureの人気アイテム - メルカリ 2023年最新】トロンボーン マウスピース walkureの人気アイテム - メルカリ



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中古 willie's TB太管マウスピース walkure 入荷。 : JOY BRASS 公式 ... 中古 willie's TB太管マウスピース walkure 入荷。 : JOY BRASS 公式 ...



Walküre HY Series (Hideki Yamashita Signature Models) Walküre HY Series (Hideki Yamashita Signature Models)



Willie's Walküre HY7 J3 / ウィリーズ ワルキューレ- Willie's Walküre HY7 J3 / ウィリーズ ワルキューレ-



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willie'sより、トロンボーンマウスピース『GTシリーズ』のご紹介 ... willie'sより、トロンボーンマウスピース『GTシリーズ』のご紹介 ...



willie's Walkure 細管/太管 SP/GP-JoyBrass/ジョイブラス オンラインショップ willie's Walkure 細管/太管 SP/GP-JoyBrass/ジョイブラス オンラインショップ



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おにしさん様 専用 Walküre HY6 J3- おにしさん様 専用 Walküre HY6 J3-



Willie´s Walküre YY5 GP トロンボーンマウスピース- Willie´s Walküre YY5 GP トロンボーンマウスピース-

トロンボーン奏者山下秀樹氏とのコラボレーションにより誕生したこのマウスピースは、ワーグナーの名曲にちなんでWalküre（ワルキューレ）と命名されました。伝統的なドイツマウスピースは全長が長く作られており、楽器本体のレシーバーのより深いところまで差し込まれます。ワルキューレはここに注目したことで、音色、アタック、ダイナミックス等あらゆる点が理想的な方向に向けられるようになりました。APOLLOThroat（アポロスロート）/Jリム搭載リム内径 25.1スロート直径 6.4ラージシャンク定価¥44,000です本体は試奏程度で、実践には使用しておりません。楽器本体に装着する際に出来るスロートの擦れたキズがわずかにある程度で、その他目立ったキズはありません。箱はあまりキレイな状態ではありません。