adam et rope アダムエロペ ボーダーカットソー かわいいプルオーバー

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♫襟がかわいいボーダーカットソーです。全体的にやや使用感はありますが、まだまだ着用できるお品です。【詳細】ブランド:アダムエロペサイズ：38着丈 53㎝ 身幅 40㎝ 肩幅 32㎝ 袖丈55㎝※サイズは平置きして計測しています。個人計測のため若干の誤差はご了承ください。素材：写真参照カラー：ホワイト、レッド写真と色味が異なる場合がございます。ご了承下さい。古着、中古、自宅保管品ですので、ご理解頂ける方のみどうぞ宜しくお願い致します。【フォローしてくださった方、フォロワーの方は感謝の気持ちを込めて10%引きさせていただきます(^^)】この商品以外にも出品しているものもございます。こちら↓#はるレディース商品一覧#はるレディーストップス一覧商品番号2GTO29#古着#ボーダー#プルオーバー