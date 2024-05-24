★フォークダンス衣装★東欧ルーマニア★クロス刺繍★コットン100★可愛い★美品★

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2023年最新】東欧 クロスステッチの人気アイテム - メルカリ

ガーゼ風のサラサラした生地に赤色と黒のクロス刺繍が華やかです。こちらで譲って頂きましたが、フリーサイズでは有りますが…細身の私には少々大きいので残念ですが、手放す事に。赤と黒の刺繍ですが、えりあきや袖口、前開きの刺繍もクロスステッチで清楚な可愛さ。お袖にも程良い量の刺繍が施されてます。この生地感でしたら一年中着用できるブラウスだと思います。⚫︎サイズ 着丈 60㎝ 身幅 56㎝ 袖丈 52㎝ ラグランですのでえり開きからの長さです♡