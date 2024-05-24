  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
★フォークダンス衣装★東欧ルーマニア★クロス刺繍★コットン100★可愛い★美品★
商品番号 L96000445011
商品名

★フォークダンス衣装★東欧ルーマニア★クロス刺繍★コットン100★可愛い★美品★
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 1,591 円
在庫状況 あり

在庫状況について

サイズ
数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

ガーゼ風のサラサラした生地に赤色と黒のクロス刺繍が華やかです。こちらで譲って頂きましたが、フリーサイズでは有りますが…細身の私には少々大きいので残念ですが、手放す事に。赤と黒の刺繍ですが、えりあきや袖口、前開きの刺繍もクロスステッチで清楚な可愛さ。お袖にも程良い量の刺繍が施されてます。この生地感でしたら一年中着用できるブラウスだと思います。⚫︎サイズ　　　　着丈　　　60㎝　　身幅　　　56㎝　　袖丈　　　52㎝　　ラグランですのでえり開きからの長さです♡
http://narcologia.ru/goods/reproduce187955.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney497249.html
http://narcologia.ru/goods/browse673891.html
★フォークダンス衣装★東欧ルーマニア★クロス刺繍★コットン100★可愛い★美品★
おトク】 1940sルーマニアブラウス ホワイトコットンガーゼ シャツ ...
★フォークダンス衣装★東欧ルーマニア★クロス刺繍★コットン100★可愛い★美品★
アンティーク~ 東欧 東ヨーロッパ ルーマニア刺繍 リネンワンピース 最 ...
★フォークダンス衣装★東欧ルーマニア★クロス刺繍★コットン100★可愛い★美品★
アンティーク クロアチア 刺繍 ブラウス 東欧 トランシルヴァニア ...
★フォークダンス衣装★東欧ルーマニア★クロス刺繍★コットン100★可愛い★美品★
Europe vintage 刺繍ブラウス ウクライナ ルーマニア 東欧
★フォークダンス衣装★東欧ルーマニア★クロス刺繍★コットン100★可愛い★美品★
Europe vintage 刺繍ブラウス ウクライナ ルーマニア 東欧
★フォークダンス衣装★東欧ルーマニア★クロス刺繍★コットン100★可愛い★美品★
ヴィンテージ アンティークブラウス ルーマニア製-
★フォークダンス衣装★東欧ルーマニア★クロス刺繍★コットン100★可愛い★美品★
数量限定格安 ルーマニア刺繍 ビンテージ vintage ワンピース ...
★フォークダンス衣装★東欧ルーマニア★クロス刺繍★コットン100★可愛い★美品★
数量限定格安 ルーマニア刺繍 ビンテージ vintage ワンピース ...
★フォークダンス衣装★東欧ルーマニア★クロス刺繍★コットン100★可愛い★美品★
希少ルーマニア手刺繍　アンティーク/ビンテージ ブラウス　(ウクライナ/東欧刺繍 | フリマアプリ ラクマ
★フォークダンス衣装★東欧ルーマニア★クロス刺繍★コットン100★可愛い★美品★
アンティーク ルーマニアブラウス 刺繍ブラウス-
★フォークダンス衣装★東欧ルーマニア★クロス刺繍★コットン100★可愛い★美品★
Sara Mallika - アンティーク 東欧 ルーマニア 刺繍 ワンピース フリル ...
★フォークダンス衣装★東欧ルーマニア★クロス刺繍★コットン100★可愛い★美品★
東欧 ルーマニア ヴィンテージ ナチュラル ハンドメイド 刺繍 民族衣装 ...
★フォークダンス衣装★東欧ルーマニア★クロス刺繍★コットン100★可愛い★美品★
希少ルーマニア手刺繍　アンティーク/ビンテージ ブラウス　(ウクライナ/東欧刺繍
★フォークダンス衣装★東欧ルーマニア★クロス刺繍★コットン100★可愛い★美品★
アンティーク クロアチア 刺繍 ブラウス 東欧 トランシルヴァニア ...
★フォークダンス衣装★東欧ルーマニア★クロス刺繍★コットン100★可愛い★美品★
2023年最新】東欧 クロスステッチの人気アイテム - メルカリ

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru