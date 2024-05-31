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【廃盤希少】Dakota ワンショルダーバッグ デイジー 肩掛け可 本革 肩掛け
商品番号 L15742555384
商品名

【廃盤希少】Dakota ワンショルダーバッグ デイジー 肩掛け可 本革 肩掛け
ブランド名 ダコタ
特別価格 税込 5,593 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入OKです！Dakotaの可愛いデイジーのショルダーバッグです^^【商品】Dakotaダコタショルダーバッグハンドバッグデイジーレザー本革カットワーク肩がけ可ブラウン【サイズ】幅36高さ18マチ10.5ハンドルの長さ65【素材】レザー　牛革【カラー】ブラウン【状態】特筆すべき傷汚れありません。大変美品です！※可能な限り見落としがないよう検品しておりますが、稀に小傷等の見落としがあることがあります。商品写真をよく確認の上、あくまで中古品であることをご理解の上お買い上げ下さい。また、本品は大手リサイクルショップで鑑定済みの正規品になりますのでご安心下さい。
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