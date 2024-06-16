MCM エムシーエム ショルダーバッグ 本革 ブラウン ワンショルダー J6

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商品詳細
～御覧頂きまして誠にありがとうございます～★商品詳細★◎種類トートバッグ レザー ワンショルダー ヌメ革◎ブランド名MCMmcmエムシーエム◎サイズ幅28センチ高さ28センチ奥行き8センチ◎カラー ブラウン茶色◎商品状態 多少の擦れや使用感はありますが、目立った傷や汚れなどもなく、まだまだお使いいただけます！一部革の割れや小さなシミ汚れがありますが、ご使用に問題ございません！※必ずお読みください！！！〇中古品なので多少の汚れやシワなど傷の見落としもある場合がございますのでご理解の上ご検討下さい！〇梱包発送に関しましても簡易的に梱包して発送となります！〇その他気になった点などありましたらお気軽にお問い合わせください！素材···レザー(本革)
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