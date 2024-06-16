Chloe Cモチーフ 財布

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商品詳細
2020年にBUYMAで購入しました。購入時:40,934円使用期間:約2年小銭入れの中が布生地の為、小銭の汚れにより黒くなっています。少し傷など入っている部分があります。神経質の方は購入お控えください。※保存袋、箱は付きません。《お願い》他のサイトでも出品をしておりますので、購入の際はコメント頂けますと幸いです。購入時の金額¥40,934
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