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美品　TOD'S　ハンドバッグ　ワンショルダーバッグ　シボ革　黒
商品番号 J59321685636
商品名

美品　TOD'S　ハンドバッグ　ワンショルダーバッグ　シボ革　黒
ブランド名 トッズ
特別価格 税込 3,549 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◇即購入OK　　◇匿名配送　　◇送料無料◆フォロー割→5%off(ご購入前にコメントください)(交渉中でも先に購入された方とお取引させていただきます。また専用は対応しておりません。)☞#meme・バッグ一覧(販売中のみ表示に☑️を入れると見やすくなります)┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈◆ブランド　トッズ　◆カラー　　ブラック、黒◆素材　　　本革、レザー◆デザイン　ワンショル、ステッチ、内ポケット×1◆商品説明(主観です)ワンショルとしてお使いいただくと体に馴染み、持ち歩きやすいサイズ感。高級感のあるシボ革にステッチが施されていてオシャレです。口もガバッと開くので中の物も取り出しやすいですよ☆使用感のない綺麗な状態です。(※小物類は含まれません。)◆サイズ(約)　　　　幅　　　　20～38cm高さ　　　19cm　　　　　　マチ　　　12cmハンドル　21cm(立上り)　(素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。)◆購入先　ブランド専門リユース店┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈◆注意事項・端末や環境により実物の色味と違う場合がございます。・メーカーや海外製、年代によりサイズ感が異なりますので、実寸を参考にご検討ください。・素人による検品なので傷や汚れ等、見落しはご了承ください。・圧縮して発送させていただくお品もございます。シワなどはご了承ください。・発送サイズにより予告なくゆうゆう⇄らくらく変更する場合があります。・イメージと違った等の理由での返品はお受けできません。(詳しくはプロフ参照)・あくまで自宅保管の中古品です。了承いただけましたら是非ご検討くださいませ(^^)・フォロー割りやその他の詳細についてはプロフに記載しております。
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