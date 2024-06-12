Aquascutum レディース マフラー

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商品詳細
Aquascutumのマフラーです。イギリス製です。ロンドンのAquascutum本店で買いました。サイズ:長さ約135㎝(フリンジの部分は除く)/幅約31.5㎝素材:カシミヤ100%自宅保管であることをご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/protein267334.html
http://narcologia.ru/goods/approximate27220.html
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