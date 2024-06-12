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【未使用】エルメス スカーフ カレ45 プチカレ ガヴロッシュ ベージュ6Q21
商品番号 Q13367905819
商品名

【未使用】エルメス スカーフ カレ45 プチカレ ガヴロッシュ ベージュ6Q21
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 10,980 円
在庫状況 あり

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商品詳細

この度はご覧頂き誠にありがとうございます。出品している商品はすべて鑑定済の正規品になります。ご安心してお買い物をお楽しみ下さい。管E390222034☑購入場所：ブランド古物市場（要免許）☑商品詳細ブランド名：HERMES（エルメス）タイトル：『MORSDESELLE(モールドゥセル)』素材：シルク100%カラー：ベージュ、エトゥープ、オレンジ付属品：箱　　　　取扱説明書　　　　ジャポンタグ　　　　ショップカード(新宿高島屋)☑サイズ横：約41cm縦：約41cm☑コンディション自己評価：NS※未使用品ですのでとてもキレイなお品物です。表面：-裏面：-気になる箇所がございましたら、お気軽にコメント下さい。☑おすすめスタイルパーティー、結婚式、秋コーデカジュアル、フォーマル、バッグスカーフエレガント、ラグジュアリージャケット、ワンピース、ストールワンポイントコーデ、襟巻メンズ、レディース、ユニセックス☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★エルメスを他にも出品しております(^_-)-☆#エルメス出品商品一覧を確認　←Clickhere☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★#エルメス#エルメスカレ#エルメススカーフ#スカーフ#大判スカーフ#カレ45#プチカレ#シルクスカーフ
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