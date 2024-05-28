'90 goldwin LOONEY TUNESゴールドウィンルーニーテューンズ

ゴールドウィン ルーニーテューンズ ヴィンテージキャリーバッグです。サイズ横最大約43縦最大約70センチ 3層収納+メッシュポケット ナイロン100%状態10中7used☆K-TY721ゴールドウィンmadeinVIETNAM☆608501☆HAPPOISNO.1SKIRESORT☆タグに「スキー以外には使わないで下さい」の注意書きがあります。☆希少品☆大幅値下げしました❗️



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