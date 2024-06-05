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未使用 ピンク 本革 COACH コーチ ショルダーバッグ　ポシェット　バッグ
商品番号 H87073899385
商品名

未使用 ピンク 本革 COACH コーチ ショルダーバッグ　ポシェット　バッグ
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 5,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

本日27日のみ　11,980円TIMESALE‼️23時迄早い者勝ちです‼️レア❣️　　COACH本革　ピンク　ショルダーバッグ❣️#そらちゃんのCOACH←こちらをタップしますと他の商品多数出品中❣️お値引き、おまとめ値引きコメントください(^^)1,000円OFF更に4,000円OFF16,980円→15,980円→11,980円コメント中でも即購入者優先‼️上質なピンクのレザーに、両脇のマチ部分がスウェード、チェーン\u0026レザーのショルダー紐、開閉がターンロック。表面に馬車柄のロゴ付き。本革のCOACHのタグ付き。斜め掛け可能❣️コンパクトですがマチがあり、外側、内側にも沢山のポケットで大変便利。パーティ、旅行先、お出かけに。新宿の正規店にて購入。１、２度のみの使用。自宅保管の未使用に近いお品。状態はとても良く、目立った傷、汚れ、擦れ等はないと思います。見落としがありましたらごめんなさい。中も綺麗です。完璧を求める方、神経質な方等は購入をご遠慮ください。【商品名】ミックスドマテリアル クロスボディー【型番】F22349【サイズ】W2２cmH16cmD10cm【材質】レザー/本革　スウェード【カラー】ピンク　桃色　マゼンタ【仕様】内側：オープンポケットx2ファスナー付きポケット×1　　　　外側：オーブンポケット×1開閉式：ターンロック自宅保管、素人検品等のため、ご理解ある方のみのご購入をお願い致します。#コーチ　#COACH#ショルダーバッグ#くさり#斜め掛け#桃色　#ピンク　#ターンロック#ハンドバッグ　#バッグ　#本革　#ポシェット　#肩掛け　#旅行　#レザー　#未使用品　#未使用　#チェーン　#パーティ　#マゼンタ　#鎖#ビビットピンクカラー···ピンク柄・デザイン···無地素材···本革　柄/種類···レザー・スウェード系　867
http://narcologia.ru/goods/stepchild540852.html
http://narcologia.ru/goods/reboot329236.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture691541.html
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