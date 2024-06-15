HIROKO BIS ブラウス

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商品詳細
タグなし 未使用薄地サイズ11肩幅38胸回り86袖丈60着丈54襟の高さ8横幅は伸びます フィットしますテンセル70%ナイロン30%ステキなデザインですが 薄手なのでスケテ見える場合がありますオシャレに
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