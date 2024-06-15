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HIROKO BIS ブラウス
商品番号 A62109110152
商品名

HIROKO BIS ブラウス
ブランド名 ヒロコビス
特別価格 税込 1,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

タグなし　　　未使用薄地サイズ11肩幅38胸回り86袖丈60着丈54襟の高さ8横幅は伸びます　　フィットしますテンセル70%ナイロン30%ステキなデザインですが　　薄手なのでスケテ見える場合がありますオシャレに
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