ロエベ　レディース半袖Tシャツ

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商品詳細
柄・デザイン···プリント（ロゴなど）袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏、秋綿 100%しっかりとした生地です。濃紺黒に近い様な、綺麗な紺色です。Mサイズですが海外のものなので大きめです。素人採寸ですが身幅 約50センチ着丈 約70センチ手数料、送料のことがありますのでお値下げはご容赦下さい。
http://narcologia.ru/goods/stair222500.html
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