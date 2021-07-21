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ロエベ　レディース半袖Tシャツ
商品番号 U13567348525
商品名

ロエベ　レディース半袖Tシャツ
ブランド名 ロエベ
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···プリント（ロゴなど）袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏、秋綿　100%しっかりとした生地です。濃紺黒に近い様な、綺麗な紺色です。Mサイズですが海外のものなので大きめです。素人採寸ですが身幅　約50センチ着丈　約70センチ手数料、送料のことがありますのでお値下げはご容赦下さい。
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