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【新品】Mサイズ 黒 メゾンキツネmaison kitsune
商品番号 R55594602707
商品名

【新品】Mサイズ 黒 メゾンキツネmaison kitsune
ブランド名 メゾンキツネ
特別価格 税込 1,638 円
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商品詳細

【新品】黒メゾンキツネユニセックスワンポイントMサイズ身幅約50㎝：着丈約67cm×：肩幅約45cm＊素人寸法の為多少の誤差あり新品未使用、並行輸入品、発送前に検品はしておりますが海外製品の為小さなほつれ畳ジワ等ご了承ください。完璧をお求めの方、繊細な方は購入をお控えください。カラー···ブラック袖丈···半袖カラー···ブラック袖丈···半袖
http://narcologia.ru/goods/monophonic123812.html
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