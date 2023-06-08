ナノユニバース ワンピース ベージュ 美品

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商品詳細
ナノユニバースワンピースですとろみがあるのでハンガーに吊るした現物より着用時の画像を参考にしていただけるとわかりやすいかと思います目立った汚れ等はありません。5回程度着用したと思います綺麗な形ですので色々な場面で使いやすいと思います膝下丈後ろが少し長くなっています参考価格¥8,250#ナノユニバース#ワンピース#とろみ#スキッパーとろみワンピース#ブラウン#ベージュ#綺麗#膝下丈#大人#フリーサイズ季節感···春、秋袖丈···長袖カラー···ベージュ柄・デザイン···無地
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