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リバティ ブラウス レディース 作家
商品番号 B62743484382
商品名

リバティ ブラウス レディース 作家
ブランド名 リバティ
特別価格 税込 1,638 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ハンドメイド作家さんが作ったプリントが綺麗なリバティのブラウスです7分袖より少し短い袖丈着用数回素材タナローンだと思います。サラッとして着心地が良いですがシワになりにくいです。肩幅40身幅脇下54身丈78#nn_レディース服#nn_リバティ汚れやシミは見当たりませんが素人保管の中古品ですのでご了解いただける方にお願い致しますテイスト・シーン···大人可愛い、カジュアル色···ブルー袖丈···七分袖柄・デザイン···花柄/ボタニカル柄素材···コットン(綿)
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