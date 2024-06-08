90s Dior クリスチャンディオール 長袖 デザイン ポロシャツ 切替 M ...

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商品詳細
ページをご覧いただきありがとうございます。フォロワー割・まとめ買い割ございますので気軽にコメントください。発送の際はなるべくメンテナンスをして発送しますのでよろしくお願いします。フォロー割5,000↑500円引き3,000↑300円引き■商品詳細ブランド:ChristianDiorサイズ:M素材:コットン■採寸(多少の誤差がございます)平置(cm)肩幅:約43cm身幅:約42cm袖丈:約50cm着丈:約50cm
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