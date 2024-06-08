未使用品 LEONARD SPORT 2点セット 半袖ポロシャツ 刺繍 花柄 M

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ID.K2-531○アイテム○サイズM(ゆったりサイズ！LサイズでもOK)肩幅43cm身幅53cm袖丈22cm総丈 前65cm後70cm平置き実寸を掲載しております。実寸をご確認いただき、お手持ちの衣類と比較してご検討いただくと、より良いお買い物ができるかと思います。○カラーピンク＆濃紺(黒に近いネイビー)○状態★【N】【S】ほぼ新品。美USEDの商品【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり。使用は可能【N】新品、展示品、デッドストックなど。【JUNK】ジャンク品※一部、気になる箇所がある場合には、写真でご確認いただけます。商品の状態に関して、より詳しいご説明をお望みの方は、お気軽にお問い合わせください。あくまでも個人保管品のため、神経質な方はご遠慮いただきますようお願い申し上げます。また、商品についてのご質問やご要望がございましたら、遠慮なくお問い合わせください。お客様のご要望にお応えできるよう、最大限の努力をいたします。○その他他にも多数のアイテムを出品中です！詳細は#牡丹_出品一覧をご確認ください。プロフィールも合わせてご確認いただき、ご購入前にご不明点があればお気軽にお問い合わせください。なお、小物類は撮影用のため付属しませんので、ご了承ください。※発送時は、折り畳んでコンパクトにし、最安値の方法でお送りいたします。畳みジワはご容赦いただけますよう、お願い申し上げます。素人の自宅保管、素人検品である為、見落としがある可能性もございます。予めご了承いただきますよう、お願い申し上げます。以上ご確認いただき、何かご不明点がございましたらお気軽にお問い合わせください。