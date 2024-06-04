LAインポート　チェーン柄 Tシャツ MADE IN USA ホワイト

LAインポート商品Vネック半袖Tシャツラウンドヘムヒップが隠れるくらいの長さチェーン柄プリントリラックスフィットストレッチのきいたポリエステル素材参考：モデルは170cm、Sサイズを着用LAブランドMADEINUSAカラー：ホワイト素 材：95%ポリエステル5%スパンデックス生産国：USAストレッチ：あり透け感：なしサイズ：S身幅 S:46cm着丈 S:72cm＊平置き実寸です＊多少の誤差が生じますがご了承ください柄・デザインその他カラーホワイト袖丈半袖ネックVネック#インポート #LA#Vネック #tシャツ #チェーン柄 #カットソー #ホワイト



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