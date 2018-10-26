バースデーバッシュ　グレーニットワンピース

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商品詳細
BIRTHDAYBASHという通販ブランドMOLLYSLIMKNITDRESSという商品です。サイズが合わなかったので出品させていただきます！送料込み 7673円で購入いたしました。サイズ確認のため一度試着しております。袖丈···長袖カラー···グレー季節感···春、秋#BIRTHDAYBASH#バースデーバッシュ
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