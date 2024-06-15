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COACH コーチ トートバッグ レディース
商品番号 B97969487356
商品名

COACH コーチ トートバッグ レディース
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 2,808 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます✨当店では鑑定済み商品のみを取り扱っております。ブランド名：COACHコーチ商品名：COACHコーチトートバッグ　レディース色：ブラックシリアル番号：D35-5388●サイズ：・縦幅：23cm・横幅：40cm・奥行き：11cm・持ち手高さ：23cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●状態：数箇所の小さなスレがありますが、目立つ傷や汚れのない綺麗なバックです。内側には問題ありません。ファスナーの開閉はスムーズです。外側はダメージや角スレなど特にありません。内側は大きく目立つような傷や汚れもありません。大きな型崩れなし、色あせ色焼けなし,。金属も綺麗な状態です。持ち手も擦れなく綺麗な状態です。細かいデザインや、状態詳細は写真にてご確認ください。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。☆即購入大歓迎です！☆取り置きや専用対応はしておりません。☆フォロー割始めました。詳しくはプロフィールをご覧くださいませ♪★当店取扱は専門家による真贋鑑定済みの正規品！　ご安心してお買い求めください✨★当店は古物商許可証を取得しております。#COACH#コーチ#トートバッグ#バッグ#レディース#とまとまーとT02-22-120
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