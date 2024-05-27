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acrylic⭐︎ショルダーバッグ　ブラック　BC
商品番号 Y93052330183
商品名

acrylic⭐︎ショルダーバッグ　ブラック　BC
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 2,457 円
在庫状況 あり

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商品詳細

acrylicショルダーバッグBC新品未使用約28×34軽くてメッシュ素材がオシャレなショルダーバッグです。購入したものの使う機会なく箪笥保管しておりました同じようなバッグを持っているので出品します。傷や汚れはございません素人目線ですので神経質な方はご遠慮ください！最終お値下げリセットします#acrylic#バッグ#ショルダーバッグ#ヨウジヤマモト#ワイズ
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