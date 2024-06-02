天然ブルーサファイア　非加熱　ビルマ産　ロイヤルブルー　0.23ct 鑑別書付

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商品詳細
天然ブルーサファイア0.23ct非加熱ビルマ（ミャンマー）産ロイヤルブルーGRS鑑別書付きカシミール産に次いで美しいサファイアを産出するといわれる希少なビルマ産です。コーンフラワーと並ぶ最高品質の非加熱のロイヤルブルー。小粒ですが希少な逸品です。国際的に有名なGRSの鑑別書付きです。※通常サファイアは加熱処理されます。非加熱のものはとても希少で価値も高くなります。
http://narcologia.ru/goods/financier639460.html
http://narcologia.ru/goods/diamond567858.html
http://narcologia.ru/goods/rouge990610.html
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HANDMADE】ビルマ産非加熱ロイヤルブルーサファイア: 5.56ct ※GUBELIN ...
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ビルマ産・非加熱ロイヤルブルーサファイア 宝石 ルース ３．１０ＣＴ ...
HANDMADE】ビルマ産非加熱ロイヤルブルーサファイア: 5.56ct ※GUBELIN ...
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ミャンマー産非加熱ロイヤルブルーサファイア2.56ct(GRS宝石鑑別書付)
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ミャンマー産非加熱ロイヤルブルーサファイア2.56ct(GRS宝石鑑別書付) | ユアエメラルド
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ミャンマー産非加熱ロイヤルブルーサファイア2.56ct(GRS宝石鑑別書付)