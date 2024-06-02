  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
天然ブルーサファイア　非加熱　ビルマ産　ロイヤルブルー　0.23ct 鑑別書付
商品番号 F27323847342
商品名

天然ブルーサファイア　非加熱　ビルマ産　ロイヤルブルー　0.23ct 鑑別書付
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 13,500 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

天然ブルーサファイア0.23ct非加熱ビルマ（ミャンマー）産ロイヤルブルーGRS鑑別書付きカシミール産に次いで美しいサファイアを産出するといわれる希少なビルマ産です。コーンフラワーと並ぶ最高品質の非加熱のロイヤルブルー。小粒ですが希少な逸品です。国際的に有名なGRSの鑑別書付きです。※通常サファイアは加熱処理されます。非加熱のものはとても希少で価値も高くなります。
http://narcologia.ru/goods/financier639460.html
http://narcologia.ru/goods/diamond567858.html
http://narcologia.ru/goods/rouge990610.html

天然ブルーサファイア　非加熱　ビルマ産　ロイヤルブルー　0.23ct 鑑別書付
HANDMADE】ビルマ産非加熱ロイヤルブルーサファイア: 5.56ct ※GUBELIN ...

天然ブルーサファイア　非加熱　ビルマ産　ロイヤルブルー　0.23ct 鑑別書付
HANDMADE】ビルマ産非加熱ロイヤルブルーサファイア: 5.56ct ※GUBELIN ...

天然ブルーサファイア　非加熱　ビルマ産　ロイヤルブルー　0.23ct 鑑別書付
HANDMADE】ビルマ産非加熱ロイヤルブルーサファイア: 5.56ct ※GUBELIN ...

天然ブルーサファイア　非加熱　ビルマ産　ロイヤルブルー　0.23ct 鑑別書付
ビルマ産・非加熱ロイヤルブルーサファイア 宝石 ルース ３．１０ＣＴ ...

天然ブルーサファイア　非加熱　ビルマ産　ロイヤルブルー　0.23ct 鑑別書付
HANDMADE】ビルマ産非加熱ロイヤルブルーサファイア: 5.56ct ※GUBELIN ...

天然ブルーサファイア　非加熱　ビルマ産　ロイヤルブルー　0.23ct 鑑別書付
HANDMADE】ビルマ産非加熱ロイヤルブルーサファイア: 5.56ct ※GUBELIN ...

天然ブルーサファイア　非加熱　ビルマ産　ロイヤルブルー　0.23ct 鑑別書付
ミャンマー産非加熱ロイヤルブルーサファイア2.56ct(GRS宝石鑑別書付)

天然ブルーサファイア　非加熱　ビルマ産　ロイヤルブルー　0.23ct 鑑別書付
HANDMADE】ビルマ産非加熱ロイヤルブルーサファイア: 5.56ct ※GUBELIN ...

天然ブルーサファイア　非加熱　ビルマ産　ロイヤルブルー　0.23ct 鑑別書付
HANDMADE】ビルマ産非加熱ロイヤルブルーサファイア: 5.56ct ※GUBELIN ...

天然ブルーサファイア　非加熱　ビルマ産　ロイヤルブルー　0.23ct 鑑別書付
鑑定書付き ルース 2.58ct天然ロイヤルブルーサファイア 非加熱 ...

天然ブルーサファイア　非加熱　ビルマ産　ロイヤルブルー　0.23ct 鑑別書付
ミャンマー産非加熱ロイヤルブルーサファイア2.56ct(GRS宝石鑑別書付) | ユアエメラルド

天然ブルーサファイア　非加熱　ビルマ産　ロイヤルブルー　0.23ct 鑑別書付
天然ブルーサファイア 0.33ct 【ROYAL BLUE】 非加熱 ミャンマー 鑑別付

天然ブルーサファイア　非加熱　ビルマ産　ロイヤルブルー　0.23ct 鑑別書付
天然ブルーサファイア 1.22ct 【ROYAL BLUE】 GIA鑑別付

天然ブルーサファイア　非加熱　ビルマ産　ロイヤルブルー　0.23ct 鑑別書付
jewel planet 公式サイト / 【HANDMADE】ビルマ産非加熱ロイヤルブルー ...

天然ブルーサファイア　非加熱　ビルマ産　ロイヤルブルー　0.23ct 鑑別書付
ミャンマー産非加熱ロイヤルブルーサファイア2.56ct(GRS宝石鑑別書付)

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru