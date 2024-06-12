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PRADA プラダ ナイロン ハンドバッグ ブラック
商品番号 K30907496858
商品名

PRADA プラダ ナイロン ハンドバッグ ブラック
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 7,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#あーる販売商品⭐︎購入場所数年前に大手中古ブランドショップで購入⭐︎サイズ横　　約25-30cm縦　　約23cmまち　約11cm⭐︎状態比較的綺麗※画像ご確認お願いいたします　　　ʕ•ᴥ•ʔご購入ご検討の方ʕ•ᴥ•ʔ※写真と実物が、撮り方や光により色が異なる可能性もありますご理解の程よろしくお願いいたします。　　　*・゜゜・*:.。..。.:*・・*:.。..。.:*・゜゜・*ブランド品全て正規店、大手中古ブランドショップにて購入しています。真贋鑑定済みの確実な正規品になりますのでご安心してご購入頂けます！　　　*・゜゜・*:.。..。.:*・・*:.。..。.:*・゜゜・*❤︎全て中古品、自宅保管である事をご理解の上ご購入お願い致します❤︎実際の長さと私が測った長さに若干の誤差がある場合があります。　❤︎素人による状態確認のため、汚れなど見落とし等がある場合があります。❤︎コメントもらえましたら写真の追加致します。❤︎ご不明点や気になる事がありましたら購入前にコメント欄に質問お願いします。❤︎必ず画像のご確認お願い致します。⭐︎時計※専門的な知識は分かりません‥①電池切れの品は電池交換をして正常に作動するという保証はございません②OHを前提でご検討お願いいたします③正確な日差などは個人出品のためわかりかねます④タイムグラファーで計測しているわけではないのでご了承ください他サイトでも出品しています9072125000
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