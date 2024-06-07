美品 無月 夢月 MUGETSU 着物 ショール 本場奄美大島 泥染絣 和装小物

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【値段交渉について】フォローして頂くと、下記のようにお値下げ致します！ぜひ、フォローお願いします！・1000円〜2999円→100円引き 〜4999円→200円引き 〜9999円→300円引き 10000円以上→500円引き・ご購入前に「フォロー割」とコメントお願い致します！※ご購入前でなければ、割引出来ませんので予めご了承下さいませ。・おまとめ割も大歓迎です！【商品検索】#emuの古着屋にて古着を多数出品しております！●カラーパープル・色は映りの具合などで多少の違いがあるかもしれませんが、ご了承下さいませ。●サイズ175㎝×60㎝●素材シルクポリエステル●商品状態お着物好きの間ではお馴染みの本場奄美大島、泥染絣、無月のショールです。和装だけでなくコーディネートによって洋装にも合わせることが出来るショールです！・母が所持していたお品物になります。目立った汚れ等なく外観は良好な状態です。●その他、注意事項・ダメージ箇所を画像で掲載させて頂いておりますが、画像で見えない細かなキズ、汚れなどがある場合がございます。・使用感は人によって感じ方に差がございますので、気になる点があればご購入前に質問をお願い致します。・古着特有の匂いが商品によってはございますので、ご了承下さい。・中古品になりますので、完璧を求められている方のご購入はお控え下さい。・中古品をご理解頂ける方のみ、ご検討をお願い致します。