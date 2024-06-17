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SOU・SOU　ソウソウ　伊勢木綿　文　大帷　すいぎょく　ワンピース
商品番号 R95323451272
商品名

SOU・SOU　ソウソウ　伊勢木綿　文　大帷　すいぎょく　ワンピース
ブランド名 ソウソウ
特別価格 税込 2,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SOU・SOU　ソウソウ　伊勢木綿　文　大帷　すいぎょく　ワンピース数年前に購入し、数回着用しました。ホームクリーニング後、自宅保管。初期タイプにつき現行のデザインとは違い、胸元のコハゼ、ならびにポケットなし。購入時価格：10,692円＊5枚目は柄違いの着衣画像、ご参考まで。ご質問等ございましたら、お気軽にどうぞ。よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/troupe741711.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney33049.html
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