SOU・SOU　ソウソウ　伊勢木綿　文　大帷　すいぎょく　ワンピース

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商品詳細
SOU・SOU ソウソウ 伊勢木綿 文 大帷 すいぎょく ワンピース数年前に購入し、数回着用しました。ホームクリーニング後、自宅保管。初期タイプにつき現行のデザインとは違い、胸元のコハゼ、ならびにポケットなし。購入時価格：10,692円＊5枚目は柄違いの着衣画像、ご参考まで。ご質問等ございましたら、お気軽にどうぞ。よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/troupe741711.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney33049.html
http://narcologia.ru/goods/peroration574615.html
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SOU・SOU着衣 大帷（おおかたびら） - 新アイテムの登場！
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