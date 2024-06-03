【新品】COACH コーチ トートバッグ ライトカーキー×チョーク

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商品詳細
購入したものの、使う機会が無く押し入れにて保管していました。使用はしていませんが袋からは出して、タグも切ってありますのでご理解頂ける方のみ、ご購入ください。※送料の関係、また初めから曲げられていたため持ち手を内側に収納しての梱包になります。↓以下、販売サイトより引用↓【コーチCOACH】アウトラインシグネチャーキャンバスジップトップトート名称OTLNSIGZIPTOTEサイズ横幅：上部37cm/下部29cm高さ：24cmマチ：10.5cmハンドル：51cm重さ：410g仕様間口：ファスナー開閉内部：オープンポケット×3コーチの長財布が入ります素材シグネチャーキャンバス×レザーカラーライトカーキ×チョークIMDQC金具の色ライトゴールド型番F29958
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