ピオヌンナル　ミルク　MILK プードル　ヌビバック

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ピオヌンナルのヌビバックです♪未使用のまま自宅保管していました。A4サイズも入ります☺︎ミルク MILK小さいながらも使い勝手のよい、PIANOのミニサイズのMILK。貴重品や必要な物だけを入れるサブバッグとして、またお子様のファーストマイバッグとして、お気に入りだけを入れてのお出かけにもぴったり。さまざまなシーンにそっと優しく寄り添ってくれる、人懐っこくて愛くるしいMILKです。サイズW360mm×H260mmオープンポケット１つカラープードル（ベージュに近いピンクです）受注販売限定カラーです♡トートバッグエコバッグ