メゾンキツネ ポロシャツ

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1度着用し洗濯したのみです。汚れ等は特にありません。ご希望あれば写真2枚目の付属品もご一緒にお送りします。(ショッパー、タグ、ラッピング袋)付属品に関しては多少の使用感がありますので、あくまでおまけという形で添付しますのでご了承ください。